Ekiti Decides 2022: APC in early lead

The All Progressives Congress (APC) is in an early and decisive lead as result counting for the Ekiti governorship election gets underway.

The election is a three horse race between the APC’s Biodun Oyebanji, the Peoples Democratic Party (PDP) Bisi Kolawole and the Social Democratic Party (SDP) Engr Segun Oni.

Results from many polling units indicate a likely big win for the APC.

Find some of the results below

RESULT: Ward 1 Unit 003 Atiba Ikere-Ekiti

APC – 165

ADP – 04

PDP – 07

ADC – 27

SDP – 03

YPP – 01

Void – 01

RESULT: PU10, Ward 4, Ido Osi.

SDP: 185

APC: 24

PDP: 2

NNPP: 3

APP: 4

RESULT: PU 12, Ward 05, IREPODUN LG

APP: 3

ADP: 2

YPP: 2

PDP: 33

SDP: 35

APC: 65

PU 3

Ijero Ward B

Ijero LGA

YPP – 1

NNPP – 1

LP – 1

ADC – 1

ADP – 1

APC – 111

PDP – 46

SDP – 33

Void – 7

Ido/Osi LG Igole/Ifisin/Aaye ( 09)

PU 001- Town Hall, Temidire/ Ifaki Road

PDP- 63

YPP-1

ADC – 1

APC- 117

SDP-100

Void: 30

RESULT: PU006, Ward 2, Ilejemeje LG

APC: 93

ADC: 17

SDP: 51

ADP: 3

PDP: 10

RESULT: Ikole South PU005

ADC 2

APC 88

ZLP 1

PDP 32

SDP 34

RESULT: PU 003, At Bus Stop/Idi Ose/ Idi Ose 1

AAC: 1

PRP: 1

ADC: 2

APC: 123

PDP: 17

SDP: 40

Void: 1

PU 003, IN FRONT OF ALAMO’S HOUSE

APP 1

NNPP 3

ADC 1

APC 103

PDP 78

ADP 2

SDP 19

Polling unit 5 Ward C lIjero LGA

AAC 1

ADC 1

ADP 1

APC – 149

PDP 58

SDP 48

PU 5 Ijero Ward B Ijero LG

APC 110

PDP – 27

SDP – 66

ADC – 1

APM – 1

ADP – 3

APGA – 2

Rejected ballots – 4

RESULT: PU 002, Ijero-Ekiti Ward A, Ijero LG

APC: 103

PDP: 67

SDP: 43

