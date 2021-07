…how senators voted

Enyinnaya Abaribe, PDP, Abia South – YES

Orji Uzor Kalu, APC, Abia North- NO

Bassey Albert Akpan, PDP, A’Ibom North East -YES

Barkiya Abdullahi, APC Katsina Central -NO

Adamu Aliero, APC, Kebbi South – NO

Bala Ibn Na’Allah, APC, Kebbi Central – NO

Christopher Ekpenyong, PDP, A’Ibom North West – YES

Akon Eyakenyi, Akwa Ibom South – YES

Cleopas Zuwoghe, PDP, Bayelsa Central – YES

Seriake Dickson, PDP, Bayelsa West – YES

Degi Eremienyo, APC, Bayelsa East – NO

Emmanuel Orker- Jef, PDP, Benue North West – YES

Kassim Shetima, APC, Borno Central – NO

Abubakar Kyari, APC, Borno North – NO

Ali Ndume, APC, Borno South – NO

Stephen Odey, PDP, Cross River North – NO

Sandy Onor, PDP, Cross River Central – YES

Gershom Bassey, PDP, Cross River South – YES

Ovie Omo- Agege, APC, Delta Central- NO

Peter Nwaoboshi, APC, Delta North – NO

James Manager, PDP, Delta South – YES

Obinna Ogba, PDP, Ebonyi Central – YES

Sam Egwu, PDP, North – YES

Michael Nnachi, PDP, Ebonyi South – YES

Clifford Ordia, PDP, Edo Central – YES

Francis Alimikhena, APC, Edo North – NO

Matthew Urhoghide, PDP, Edo South – YES

Opeyemi Bamidele, APC, Ekiti Central- NO

Biodun Olujimi, PDP, Ekiti South – YES

Chukwuka Utazi, PDP, Enugu North – YES

Philip Aduda, PDP, FCT – YES

Danjuma Goje, APC, Gombe Central – NO

Saidu Alkali, APC, Gombe North – NO

Bulus Amos , APC, Gombe South- NO

Francis Ezenwa Onyebuchi, PDP, Imo East – YES

Frank Ibezim, APC, South – NO

Hassan Hadeija, APC, Jigawa North- East – NO

Danladi Sankara, APC, Jigawa North West – NO

Mohammed Sabo, APC, Jigawa South West -. NO

Uba Sani, APC, Kaduna Central – NO

Danjuma La’ah, PDP, Kaduna South – YES

Ibrahim Shekarau, APC, Kano Central ,- NO

Jibrin Barau, APC, Kano North – NO

Kabiru Gaya, APC, Kano South – NO

Kaita Ahmed, APC, Katsina North – NO

Bello Mandiya, APC, Katsina South – NO

Yahaya Abdullahi, APC, Kebbi North – NO

Yakubu Oseni, APC, Kogi Central- NO

Jibrin Isah, APC, Kogi East -NO

Smart Adeyemi, APC, Kogi West -NO

Sadiq Umar, APC, Kwara North – NO

Ibrahim Oloriegbe, APC, Kwara Central -NO

Muhammad Enagi Bima, APC, Niger South- NO

Ajayi Borrofice, APC, Ondo North – NO

Ayo Akinyelure, PDP, Ondo Central – YES

Ajibola Basiru, APC, Osun Central – NO

Francis Fadahunsi, PDP, Osun Central -YES

Adelere Oriolowo, APC, Osun West – NO

Kola Balogun, PDP Oyo South – YES

Hezekiah Dimka, APC, Plateau Central -NO

Istifanus Gyang, PDP, Plateau North- YES

Ladi Gyagung, APC, Plateau South- NO

Mpigi Barinada, PDP, Rivers South East -YES

Betty Apiafi, PDP, Rivers – YES

George Sekibo, PDP, Rivers East – YES

Ibrahim Gobir, APC, Sokoto East -NO

Abdullahi Danbaba, PDP, Sokoto South -YES

Yusuf A. Yusuf, APC, Taraba Central – NO

Shaibu Lau, PDP, Taraba North -NO

Ibrahim Bomai, APC, Yobe South- NO

Elisha Ishaku, APC, Adamawa North – NO

Yau Sabi, APC, Zamfara North -NO

Anka Lawali, APC, Zamfara West- NO

ANALYSIS

NO -52

YES – 28

TOTAL – 80 VOTES

